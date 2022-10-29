ВМС США последний раз запустили AQM-37

The Drive: ВМС США последний раз запустили сверхзвуковую мишень AQM-37

Военно-морские силы (ВМС) США объявили о последней покупке двух сверхзвуковых мишеней AQM-37. Об этом сообщает американское издание The Drive.

Последний раз эти мишени запускались 22 сентября, имитируя высокоскоростные крылатые ракеты и беспилотники, выступающие в качестве цели для истребителя F-16 Viper Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов. Соответствующие учения прошли на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Издание отмечает, что AQM-37 были полезны в течение длительного времени, поскольку использовались при испытаниях и разработке различных ракет, в частности, AIM-9 Sidewinder и RIM-7 Sea Sparrow. Также мишени способствовали улучшению работы системы противоракетной обороны Aegis.

В публикации утверждается, что одной из возможных замен AQM-37 станет GQM-163.

В октябре генеральный директор и генеральный конструктор компании «Аэрокон» Владимир Малышев в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда» сообщил, что в России создали новую воздушную мишень для универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) «Адъютант», которая сможет имитировать полет американских противокорабельных крылатых ракет (ПКР) Harpoon.