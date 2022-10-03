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В России создали мишень-имитатор американских ракет Harpoon

В России создали имитирующую полет американской ПКР Harpoon воздушную мишень

Фото: Wally Santana / AP Photo

В России создали новую воздушную мишень для универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) «Адъютант». Мишень сможет имитировать полет американских противокорабельных крылатых ракет (ПКР) Harpoon. Об этом генеральный директор и генеральный конструктор компании «Аэрокон» Владимир Малышев сообщил в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда», передает РИА Новости.

«Эта мишень имеет возможность летать на высоте 10 метров. У нее стоит другой датчик — высотомер здесь ультразвуковой, который позволяет при снижении переключаться на него и выдерживать высоту. Это логическое продолжение комплекса "Адъютант", когда корабль может сам себе запустить мишень и ее же обстрелять», — сказал Малышев.

По его словам, аппарат предназначен для полетов на малой высоте. Также он может осуществлять посадку на воду. Корпус мишени сделают плавучим и водонепроницаемым. Это позволит поднимать приводнившуюся мишень на борт после тренировки.

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В программе показали пуск ракет по мишени из модульного комплекса «Тор-М2КМ», установленного на вертолетной площадке корабля. Две ракеты перехватили цели у кромки воды. Ведущий программы Алексей Егоров отметил, что расчет комплекса отработал уничтожение ПКР Harpoon.

В июле журналист Дмитрий Литовкин сообщил, что российские комплексы противовоздушной обороны «Панцирь-С», «Тор», «Бук», а также С-300 и С-400 способны обнаружить и поразить ПКР Harpoon.

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Даниил Иринин
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