Байден заявил о росте насилия в США из-за политики

Президент США Байден заявил, что в стране слишком часто прибегают к насилию из-за политики

Президент США Джо Байден заявил, что в стране слишком часто прибегают к насилию по политическим мотивам. Такое заявление он сделал на фоне нападения на мужа спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Трансляцию выступления вел телеканал PBS.

«Это отвратительно. Этому нет места в Америке. Слишком много насилия, насилия по политическим мотивам, слишком много ненависти, слишком много агрессии», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что нападавший выкрикивал те же слова, что и участники штурма Капитолия в январе 2021 года: «Где Нэнси? Где Нэнси?». «Я это не выдумываю. Так сообщают. Я не могу это гарантировать, но так сообщают», — отметил Байден, напомнив, что Пелоси занимает третий по значимости пост в США.

Вместе с этим Байден обвинил представителей Республиканской партии в раскалывании страны. По его словам, некоторые заявления республиканцев «разъедают политический климат» в США.

28 октября на дом Нэнси Пелоси было совершено нападение. «Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются», — сказано в заявлении офиса политика. Позже Пол Пелоси перенес операцию из-за травм головы.