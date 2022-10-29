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10:08, 29 октября 2022Спорт

Бывший футболист сборной России сравнил Черчесова с Карпиным

Бывший футболист сборной России Сергей Юран заявил, что Черчесов сильнее Карпина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Сергей Юран сравнил главного тренера «Ростова» и национальной команды Валерия Карпина с наставником «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Экс-игрок отдал предпочтение специалисту, работающему в Венгрии. «Тренера судят по результатам, в этом плане Черчесов сильнее Карпина. Это нужно признать», — заявил Юран.

Черчесов в качестве тренера привел к победе в чемпионате и Кубке Венгрии «Ференцварош». То же самое он смог сделать в Польше с «Легией». Под руководством специалиста сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира.

Карпин не завоевывал титулов в тренерской карьере. Он дважды брал с московским «Спартаком» серебряные медали чемпионата России.

Алексей Гусев
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