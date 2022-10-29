Власти Запорожья раскрыли новые детали попытки высадки десанта ВСУ в районе ЗАЭС

Член совета администрации Запорожья Рогов рассказал об обстреле перед попыткой десанта ВСУ

Перед попыткой высадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) был массированный обстрел прилегающей территории. Новые детали атаки украинский войск раскрыл председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.

По словам Рогова, обстрел был зафиксирован ранним утром.

«Примерно в половину пятого утра сначала был массированный обстрел тяжелой артиллерией, а затем попытка высадки десанта», — заявил он.

Число участвовавших в попытке высадки катеров и военнослужащих ВСУ пока не названо. Не сообщается также точных данных о потерях Украины.

О попытке высадки десанта ВСУ в районе ЗАЭС стало известно утром 29 октября. Рогов заявлял, что в ходе попытки высадки десанта подразделения ВСУ понесли потери и отступили.