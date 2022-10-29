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11:24, 29 октября 2022Россия

Стали известны подробности попытки высадки украинского десанта в районе ЗАЭС

Власти Запорожья раскрыли подробности попытки высадки украинского десанта в районе ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ходе попытки высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая расположена на левом берегу Днепра в городе Энергодаре, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли потери и отступили. Подробности боевого столкновения раскрыл председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Попытка [высадки украинского десанта на левый берег Днепра в Энергодаре в районе Запорожской АЭС] пресечена. Противник понес потери и отступил», — отметил он.

По словам представителя властей Запорожья, количество боевых лодок, участвовавших в попытке высадки украинского десанта, в настоящее время уточняется.

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Игорь Дмитров
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