Стали известны подробности попытки высадки украинского десанта в районе ЗАЭС

Власти Запорожья раскрыли подробности попытки высадки украинского десанта в районе ЗАЭС

В ходе попытки высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая расположена на левом берегу Днепра в городе Энергодаре, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли потери и отступили. Подробности боевого столкновения раскрыл председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Попытка [высадки украинского десанта на левый берег Днепра в Энергодаре в районе Запорожской АЭС] пресечена. Противник понес потери и отступил», — отметил он.

По словам представителя властей Запорожья, количество боевых лодок, участвовавших в попытке высадки украинского десанта, в настоящее время уточняется.