Украинский десант попытался высадиться вблизи Запорожской АЭС

Рогов заявил, что десант ВСУ попытался высадиться вблизи Запорожской АЭС

Украинский десант попытался высадиться вблизи Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По уточненным данным, утром 29 октября бойцы ВСУ попытались высадиться в Энергодаре около ЗАЭС. Рогов также заверил, что остальные подробности произошедшего появятся позже.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. 5 октября президент России подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами.