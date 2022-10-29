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10:17, 29 октября 2022Россия

Украинский десант попытался высадиться вблизи Запорожской АЭС

Рогов заявил, что десант ВСУ попытался высадиться вблизи Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинский десант попытался высадиться вблизи Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По уточненным данным, утром 29 октября бойцы ВСУ попытались высадиться в Энергодаре около ЗАЭС. Рогов также заверил, что остальные подробности произошедшего появятся позже.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. 5 октября президент России подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами.

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Варвара Кошечкина
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