«Динамо» разгромило «Химки» в матче РПЛ со счетом 6:1

Московское «Динамо» разгромило подмосковные «Химки» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. На 11-й минуте счет открыл полузащитник Муми Нгамале. На 29-й забил мяч хавбек Денис Макаров, на третьей добавленной ко второму тайму минуте — нападающий Федор Смолов. Затем дублем отличился форвард Константин Тюкавин. Затем голом отличился нападающий Ярослав Гладышев. У Химок пенальти на третьей добавленной ко второму тайму минуте реализовал форвард Илья Садыгов, установив окончательный счет.

Таким образом, после 15 матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Химки» располагаются на 15-м предпоследнем месте, имея в активе девять очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 36 очками.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом» 6 ноября, а «Химки» примут «Оренбург» 4 ноября.