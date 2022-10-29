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10:45, 29 октября 2022Мир

В МИД России отреагировали на модернизацию ядерных бомб США в Европе

Замглавы МИД Грушко: Россия учтет в своем планировании модернизацию ядерных бомб США в ЕС

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / globallookpress.com

Москва учтет в своем военном планировании модернизацию арсенала ядерных бомб США, находящегося в странах Европы, и предпримет меры для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает в субботу, 29 октября, РИА Новости.

Он рассказал, что это «является предметом нашего внимания, в том числе и с точки зрения военного планирования, и принятия всех других необходимых мер для надежного обеспечения нашей безопасности и обороны».

Он добавил, что Россия также принимает во внимание замену американских средств доставки таких типов вооружений, приведя в пример то, что «США заставляют своих союзников закупать самолеты F-35».

Ранее появившиеся в СМИ публикации о том, что США могут ускорить доставку в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12, прокомментировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он указал на то, что из-за близкого расположения к российским границам такие авиабомбы приобретают стратегическое значение, несмотря на их ограниченную мощность и попытки Вашингтона отнести их к тактическому классу. Дипломат добавил, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США.

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Игорь Дмитров
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