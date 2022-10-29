Посол Антонов призвал США вернуть свое ядерное оружие из других стран

Посол России Антонов призвал США вернуть на родину размещенное за рубежом ядерное оружие

Властям США нужно вернуть на родину все размещенное в других странах свое ядерное оружие и избавиться от инфраструктуры для его хранения, призвал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщает ТАСС.

Вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания Анатолий Антонов посол России в Вашингтоне

Он подчеркнул, что на фоне напряженности и повышенных рисков на ядерных государствах лежит особая ответственность за предотвращение эскалации.

Комментируя публикации СМИ, согласно которым США могут ускорить доставку в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12, Антонов указал на то, что из-за близкого расположения к российским границам такие авиабомбы приобретают стратегическое значение, несмотря на их ограниченную мощность и попытки Вашингтона отнести их к тактическому классу. Дипломат добавил, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США.

Все наше тактическое ядерное оружие находится в централизованных хранилищах на территории России и не может представлять угрозы для Соединенных Штатов Анатолий Антонов посол России в Вашингтоне

Цель ядерной риторики

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Запад обвиняет Россию в намерении применить ядерное оружие, чтобы оказать давление на нейтральные страны и союзников Москвы. Российский лидер назвал примитивной цель западных стран.

Диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения заканчиваются ничем, и они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России Владимир Путин президент России

В ходе заседания пленарной сессии клуба «Валдай» Путин также заверил, что России не нужен ядерный удар по Украине, в нем нет политического и военного смысла. Глава государства призвал почитать доктрину, в которой описаны случаи, когда Россия может применить ядерное оружие.

Об отсутствии планов применять ядерное оружие на территории Украины ранее заявил Антонов. По словам дипломата, ни один из российских руководителей не допускал вероятности прибегнуть к оружию массового уничтожения

Ответ США

Президент США Джо Байден скептически отреагировал на слова Путина о том, что России не нужен ядерный удар по Украине. По мнению американского президента, слова российского коллеги о ядерном оружии идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его.

«Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом?» — задался вопросом Байден, добавив, что слова Путина о ядерном оружии идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его. «Он может все это завершить, уйдя с Украины», — добавил он.

Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил ответ Байдена на заявления российского лидера о ядерном оружии стремлением сохранить ядерную тему в текущей повестке.

«Президент России выразился ясно: России нет смысла наносить ядерный удар по Украине. Но США по-прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле», — считает сенатор.

Учения России

26 октября стратегические ядерные силы России провели учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар по территории страны. С космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Кроме того, из акватории Баренцева моря с подводной лодки был произведен пуск баллистической ракеты «Синева». В обоих случаях целью стал полигон Кура на Камчатке.

В результате был проверен уровень подготовленности органов военного управления и навыков руководящего и оперативного состава по организации управления войсками.