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02:30, 29 октября 2022Россия

Пушков объяснил реакцию Байдена на слова Путина о ядерном оружии

Пушков: Байден стремится сохранить ядерную тему в информационном поле заявления Путина

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил ответ президента США Джо Байдена на заявления российского коллеги Владимира Путина о ядерном оружии. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Президент России выразился ясно: России нет смысла наносить ядерный удар по Украине. Но США по-прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле», — считает сенатор.

Ранее Байден прокомментировал слова президента Путина о том, что России не нужен ядерный удар по Украине. «Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом?» — задался вопросом Байден, добавив, что слова Путина о ядерном оружии идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его. «Он может все это завершить, уйдя с Украины», — добавил он.

В ходе пленарной сессии клуба «Валдай» Путин заявил, что ядерный удар по Украине не имеет никакого политического и военного смысла. Он также призвал изучить доктрину, в которой описаны случаи, когда Россия может применить ядерное оружие.

Марина Совина
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