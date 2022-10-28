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04:56, 28 октября 2022Мир

Байден прокомментировал слова Путина о ядерном ударе

Байден: слова Путина о ядерном оружии идут вразрез с намерением не применять его
СюжетРакетные удары по Украине:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что России не нужен ядерный удар по Украине, в интервью телеканалу Newsnation. Его высказывание передает РИА Новости.

«Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом?» — задался вопросом Байден, добавив, что российский лидер «был очень опасен в своем подходе». По мнению американского президента, слова Путина о ядерном оружии идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его. «Он может все это завершить, уйдя с Украины», — добавил он.

В ходе пленарной сессии клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, так как в нем нет политического и военного смысла. Глава государства также посоветовал почитать доктрину, в которой описаны случаи, когда Россия может применить ядерное оружие.

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Марина Совина
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