Минтранс предупредил о затруднении движения по Крымскому мосту

В Минтрансе предупредили, что движение по Крымскому мосту будет затруднено из-за работ

Движение по Крымскому мосту будет временно затруднено из-за технологических работ, сообщили в пресс-службе Минтранса. Заявление ведомства приводит ТАСС.

Движение будет затруднено 29 октября. «В связи с проведением технологических работ с 08:30 до 17:00 29 октября 2022 года возможны кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края», — предупредили в Минтрансе.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ремонт Крымского моста завершат в течение полутора месяцев

