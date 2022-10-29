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20:53, 29 октября 2022Мир

Россия назвала гуманитарный коридор для зерна прикрытием атаки на Севастополь

Постпред РФ при ООН Небензя назвал гумкоридор для зерна прикрытием атаки на Севастополь

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Безопасный гуманитарный коридор, по которому вывозилось зерно и продовольствие с Украины, использовался для прикрытия атаки на Севастополь. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в письме генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу, передает ТАСС.

Уточняется, что письмо от представителя было послано генеральному секретарю ООН в связи с приостановкой участия России в зерновой сделке.

«Атака прикрывалась безопасными коридорами, предназначенными для реализации так называемой черноморской инициативы», — изложил Небензя в письме. Постпред напомнил, что корабли и портовая инфраструктура Севастополя, которая подверглась атаке, обеспечивала работу гумкоридора для вывоза продовольствия.

29 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели атаку на Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора города Михаила Развожаева, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не поражены, жертв и пострадавших нет.

Позднее Минобороны заявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ на Севастополь.

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Никита Абрамов
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