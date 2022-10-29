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11:07, 29 октября 2022Россия

МВД разрешило использовать в России водительские права из ДНР, ЛНР и Украины

МВД разрешило водителям использовать в России права образца ДНР, ЛНР и Украины

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На территории России можно использовать водительские права, выданные по образцам ДНР, ЛНР и Украины. О таком решении рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

По ее данным, лицам, которые постоянно или временно проживают, или пребывают на территории России, разрешено управлять транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений.

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Варвара Кошечкина
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