Названы коды для номеров машин из четырех вошедших в Россию новых регионов

МВД предложило коды 80, 81, 84 и 85 на госномера машин из четырех новых регионов России

МВД России предложило закрепить такие коды, как 80, 81, 84 и 85 на госномерах машин из четырех присоединенных к России регионов — ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожских областей. Новый проект приказа появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте проекта сказано о необходимости дополнить перечень цифровых кодов регионов России, «применяемых на регистрационных знаках транспортных средств». Таким образом, водители из ДНР будут оформлять автомобили с кодом 80, из ЛНР — с кодом 81. У граждан, проживающих на территории Херсонской области, появится возможность взять код 84 для транспортных средств, для Запорожской области выделили код 85.

Согласно документу, также коды 88 и 94 относятся к территориям, находящимся за пределами Российской Федерации, но попадающим под контроль органами МВД.

Летом также стало известно, что в Херсонской области решили выдавать российские номера на автомобили. В тот момент об этом сообщил представитель ГИБДД России. Он также заявил, что началась замена водительских удостоверений украинского образца на российские. Автомобильные номера будут оформлять с кодом региона 184.