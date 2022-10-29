Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:43, 29 октября 2022Интернет и СМИ

Главреда SOTA объявили в розыск

МВД объявило главного редактора SOTA Евгения Доможирова в розыск по уголовной статье

Фото: Станислав Трифонов / «Lenta.ru»

Главный редактор издания SOTA, политик Евгений Доможиров объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе. Другие детали не приводятся.

Как отмечает ТАСС, ранее на Доможирова было составлено несколько протоколов о дискредитации российской армии. Уточняется, что в мае он эмигрировал из России.

Доможиров — бывший депутат Законодательного Собрания Вологодской области. Также является бывшим координатором штаба Алексея Навального в Вологде (организация «Штабы Навального» признана в России экстремистской).

Ранее стало известно, что России объявили в розыск блогера и политического деятеля Максима Каца (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента). Помимо него, МВД объявило в розыск сооснователя проекта «Диссернет», физика и журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Минобороны объявило о приостановке участия России в зерновой сделке
Словакия обвинила Чехию в нарушении Шенгенского кодекса
В Германии сообщили о «взрывоопасной» проблеме из-за отключения отопления
В Киеве объявили воздушную тревогу
ВСУ атаковали подстанцию в приграничном российском регионе
Стали известны самые популярные российские направления у туристов в ноябре
Главреда SOTA объявили в розыск
Стало известно о возможном отпуске генерала Лапина
Москвичей предупредили о заморозках
Бузова приехала в Донбасс
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.