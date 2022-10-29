Главреда SOTA объявили в розыск

МВД объявило главного редактора SOTA Евгения Доможирова в розыск по уголовной статье

Главный редактор издания SOTA, политик Евгений Доможиров объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе. Другие детали не приводятся.

Как отмечает ТАСС, ранее на Доможирова было составлено несколько протоколов о дискредитации российской армии. Уточняется, что в мае он эмигрировал из России.

Доможиров — бывший депутат Законодательного Собрания Вологодской области. Также является бывшим координатором штаба Алексея Навального в Вологде (организация «Штабы Навального» признана в России экстремистской).

Ранее стало известно, что России объявили в розыск блогера и политического деятеля Максима Каца (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента). Помимо него, МВД объявило в розыск сооснователя проекта «Диссернет», физика и журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина.