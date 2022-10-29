Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:52, 29 октября 2022Россия

Стало известно о повреждении тральщика после атаки беспилотников на Севастополь

Минобороны РФ сообщило о повреждении морского тральщика в Севастополе после атаки БПЛА
СюжетМинобороны:

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В результате атаки беспилотников на Севастополь утром 29 октября незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная, сообщили журналистам в Минобороны России.

Также ведомство заявило, что всего Севастополь атаковали 16 БПЛА, все они были сбиты. Корабли и авиация Черноморского флота уничтожили четыре морских беспилотных аппарата и еще три на внутреннем рейде.

Атака беспилотников на Севастополь произошла ранним утром в субботу. Движение паромов и катеров было временно приостановлено.

Позднее власти города заявили, что целью атаки, совершенной Вооруженными силами Украины, были военные объекты Черноморского флота.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Киев обвинили в террористической атаке на российские корабли в Севастополе
Минкульт захотел лишить званий уехавших из России артистов
В России американскую ядерную крылатую ракету назвали личной блажью Трампа
Военкомат запретил россиянину выезд из страны до 2222 года
Власти рассказали о подробностях взрыва в Запорожье
Футболист Педриньо высказался о реакции на его имя в России
В убийстве 12-летней россиянки заподозрили ее родственника
В Минобороны заявили о причастности Британии к атаке БПЛА ВСУ на Севастополь
Стало известно о повреждении тральщика после атаки беспилотников на Севастополь
В Германии заявили об оставшейся «голой» из-за поставок Киеву армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.