Стало известно о повреждении тральщика после атаки беспилотников на Севастополь

Минобороны РФ сообщило о повреждении морского тральщика в Севастополе после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников на Севастополь утром 29 октября незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная, сообщили журналистам в Минобороны России.

Также ведомство заявило, что всего Севастополь атаковали 16 БПЛА, все они были сбиты. Корабли и авиация Черноморского флота уничтожили четыре морских беспилотных аппарата и еще три на внутреннем рейде.

Атака беспилотников на Севастополь произошла ранним утром в субботу. Движение паромов и катеров было временно приостановлено.

Позднее власти города заявили, что целью атаки, совершенной Вооруженными силами Украины, были военные объекты Черноморского флота.