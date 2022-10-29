Французские читатели Le Figaro сочли Украину виновной в приостановке зерновой сделки

Французские читатели Le Figaro сочли Украину виновной в приостановке зерновой сделки. Свое мнение они выразили в Twitter.

Пользователь @TidianeDiakit4 напомнил, что Россия подписывала соглашение, чтобы экспортировать тысячи тонн зерновых, однако Украина «воспользовалась этим, чтобы саботировать российские торговые суда».

Комментатор @Laurent75030 указал, что не следует нападать на корабли вне зависимости от маршрута их следования, и назвал украинские власти сумасшедшими.

Пользователь @Soumaho11600568 заявил, что атака на Севастополь лишила мир украинской пшеницы. С ним согласился @rfemassala, отметив, что у терпения есть свои пределы.

«Проклятый украинский президент справился со своей затеей», — добавил @camair59.

Ранее 29 октября Министерство обороны сообщило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 20 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными насчет продления зерновой сделки.

