Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:43, 29 октября 2022Мир

Французы назвали виновного в приостановке зерновой сделки

Французские читатели Le Figaro сочли Украину виновной в приостановке зерновой сделки

Фото: Jacob Schröter/ Globallookpress.com

Французские читатели Le Figaro сочли Украину виновной в приостановке зерновой сделки. Свое мнение они выразили в Twitter.

Пользователь @TidianeDiakit4 напомнил, что Россия подписывала соглашение, чтобы экспортировать тысячи тонн зерновых, однако Украина «воспользовалась этим, чтобы саботировать российские торговые суда».

Комментатор @Laurent75030 указал, что не следует нападать на корабли вне зависимости от маршрута их следования, и назвал украинские власти сумасшедшими.

Материалы по теме:
«Спасти человечество от ада» О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
«Спасти человечество от ада»О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
27 сентября 2022
«Это уникальная ситуация» Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить?
«Это уникальная ситуация»Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить?
29 октября 2022

Пользователь @Soumaho11600568 заявил, что атака на Севастополь лишила мир украинской пшеницы. С ним согласился @rfemassala, отметив, что у терпения есть свои пределы.

«Проклятый украинский президент справился со своей затеей», — добавил @camair59.

Ранее 29 октября Министерство обороны сообщило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 20 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными насчет продления зерновой сделки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия после теракта со стороны ВСУ приостановила участие в зерновой инициативе
В Белом доме отреагировали на приостановку участия России в зерновой сделке
Роскомнадзор исключил блокировку Telegram на территории России
В Британии призвали обеспечить голодающих зерном
Французы назвали виновного в приостановке зерновой сделки
Байден заявил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета
В США предложили пересмотреть стратегию по Украине
В России заявили о готовности к поставкам зерна и без сделки
Во Франции оценили связь Британии с терактами на «Северных потоках»
Названа возможная причина давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.