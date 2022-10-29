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15:45, 29 октября 2022Мир

Захарова уличила Великобританию в лицемерии

Захарова уличила Великобританию в лицемерии после удара ВСУ по Севастополю

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Поведение Великобритании является преступным лицемерием. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова уличила власти страны в том, что их представители возлагают цветы к Соловецкому камню, символу репрессий в СССР, на фоне участия их военных специалистов в подготовке удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю.

«Преступное лицемерие. Во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий», — написала она.

Об атаке Вооруженных сил Украины, совершенной с помощью беспилотников, стало известно утром 29 октября. В российском Министерстве обороны заявили о причастности Лондона к этой атаке — представитель ведомства генерал-лейтенант Конашенков сообщил, что британские военспецы готовили ВСУ к этому удару.

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Валерий Розенберг
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