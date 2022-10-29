Захарова заявила о помешательстве Евросоюза на правилах
В Евросоюзе (ЕС) запутались, «если не сказать помешались», в вопросе внутренних правил и ограничений. Так официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в Telegram заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о правилах работы Twitter в ЕС.
По словам Захаровой, ЕС ведет противоречивую политику в отношении свободы слова: с одной стороны, по ее словам, Евросоюз не может продемонстрировать правила, по которым должны работать соцсети и СМИ, с другой — утверждает о приверженности свободе слова.
«Если ссылаетесь на "правила" — продемонстрируйте их. Если много лет убеждали всех в невозможности ограничения свободы слова — будьте верны своим словам. Если первое и второе является догмой, то она должна быть таковой в первую очередь для ее творцов», — заявила она.
Также Захарова отметила, что свое заявление о том, что в Европе «птица будет летать по нашим правилам» Тьерри Бретон сделал в Twitter, регулировать работу которого намерены в ЕС.
Ранее глава компаний Tesla и SpaceX, новый владелец соцсети Илон Маск заявлял, что в Twitter появится совет, который займется модерацией контента.