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13:37, 29 октября 2022Мир

Захарова заявила о помешательстве Евросоюза на правилах

Представитель МИД Захарова заявила о противоречивой политике ЕС в отношении свободы слова

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

В Евросоюзе (ЕС) запутались, «если не сказать помешались», в вопросе внутренних правил и ограничений. Так официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в Telegram заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о правилах работы Twitter в ЕС.

По словам Захаровой, ЕС ведет противоречивую политику в отношении свободы слова: с одной стороны, по ее словам, Евросоюз не может продемонстрировать правила, по которым должны работать соцсети и СМИ, с другой — утверждает о приверженности свободе слова.

«Если ссылаетесь на "правила" — продемонстрируйте их. Если много лет убеждали всех в невозможности ограничения свободы слова — будьте верны своим словам. Если первое и второе является догмой, то она должна быть таковой в первую очередь для ее творцов», — заявила она.

Также Захарова отметила, что свое заявление о том, что в Европе «птица будет летать по нашим правилам» Тьерри Бретон сделал в Twitter, регулировать работу которого намерены в ЕС.

Ранее глава компаний Tesla и SpaceX, новый владелец соцсети Илон Маск заявлял, что в Twitter появится совет, который займется модерацией контента.

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Валерий Розенберг
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