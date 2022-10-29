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23:46, 29 октября 2022Мир

В Британии призвали обеспечить голодающих зерном

Глава МИД Британии Клеверли призвал Россию обеспечить голодающих поставками зерна
СюжетМинобороны:
Джеймс Клеверли

Джеймс Клеверли. Фото: Altaf Hussain / Reuters

Главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что России следует обеспечить страны, столкнувшиеся с голодом, поставками зерна. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

«Черноморская зерновая инициатива ООН играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Россия должна позволить экспортировать зерно голодающим всего мира», — призвал глава МИД Британии.

Россия официально уведомила ООН о приостановке участия в зерновой сделке. Высокопоставленный дипломат объяснил, что на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь Москва не гарантирует безопасность гражданских судов.

Ранее 29 октября Минобороны России заявило, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

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Марина Совина
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