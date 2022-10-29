Британия призвала Россию обеспечить поставки зерна голодающим

Глава МИД Британии Клеверли: Россия должна позволить доставлять зерно голодающим

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на фоне выхода России из зерновой сделки на своей странице в Twitter выступил с призывом к Москве обеспечить поставки зерна в регионы, жители которых голодают.

«Черноморская зерновая инициатива ООН имеет ключевое значение для глобальной продовольственной безопасности. России нужно позволить доставлять зерно голодающим по всему миру», — написал глава МИД Соединенного Королевства.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, что выход России из зерновой сделки, скорее, не будет иметь для Москвы последствий на международной арене. Он пояснил, что сегодняшняя украинская атака у побережья Севастополя является прямым нарушением достигнутых ранее договоренностей.