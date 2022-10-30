Назван самый опасный для здоровья мозга алкогольный напиток

Neurology: пиво повышает риск развития геморрагического инсульта на 73 процента

Пиво назвали самым опасным для мозга алкогольным напитком, так как оно на 73 процента повышает риск развития геморрагического инсульта, сообщили ученые из канадского Научно-исследовательского института здоровья населения. В своем исследовании влияния алкоголя на здоровье, опубликованном в издании Neurology, они назвали напитки, быстрее вызывающих инсульт.

В ходе изучения пищевых привычек 26 тысяч человек выяснилось, что алкоголь увеличивает риск возникновения инсульта в среднем на 50 процентов. Но эта цифра варьируется в зависимости от вида напитка, отметили специалисты Эндрю Смит, Мартин О'Донелл и другие соавторы научной работы.

У употребляющих алкоголь людей риск развития инсультов любого вида значительно вырастает, при этом шанс пострадать от геморрагического инсульта увеличивается на 50 процентов, говорится в статье.

Ученые выяснили, что если раз в месяц выпить пять порций алкоголя, то шанс получить ишемический инсульт увеличивается на 29 процентов, а геморрагического — на 76 процентов. Под пятью дозами алкоголя Смит с коллегами подразумевали два с половиной бокалов пива, или пять рюмок водки, или половину бутылки вина.

По словам ученых, самым вредным напитком оказалось пиво. Его употребление повышает риск развития ишемического инсульта на 21 процент, а геморрагического — на 73. В то же время Смит с коллегами выяснили, что вино не влияет на здоровье головного мозга. Но это не означает, что его можно пить в неограниченном количестве, предупредили исследователи.

Ранее нарколог Андрей Вдовин высказался о безопасных дозах алкоголя. Он заявил, что заявил, что безопасных доз алкоголя не существует.