Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:15, 30 октября 2022Забота о себе

Назван самый опасный для здоровья мозга алкогольный напиток

Neurology: пиво повышает риск развития геморрагического инсульта на 73 процента

Фото: unsplash

Пиво назвали самым опасным для мозга алкогольным напитком, так как оно на 73 процента повышает риск развития геморрагического инсульта, сообщили ученые из канадского Научно-исследовательского института здоровья населения. В своем исследовании влияния алкоголя на здоровье, опубликованном в издании Neurology, они назвали напитки, быстрее вызывающих инсульт.

В ходе изучения пищевых привычек 26 тысяч человек выяснилось, что алкоголь увеличивает риск возникновения инсульта в среднем на 50 процентов. Но эта цифра варьируется в зависимости от вида напитка, отметили специалисты Эндрю Смит, Мартин О'Донелл и другие соавторы научной работы.

Материалы по теме:
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября 2021
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

У употребляющих алкоголь людей риск развития инсультов любого вида значительно вырастает, при этом шанс пострадать от геморрагического инсульта увеличивается на 50 процентов, говорится в статье.

Ученые выяснили, что если раз в месяц выпить пять порций алкоголя, то шанс получить ишемический инсульт увеличивается на 29 процентов, а геморрагического — на 76 процентов. Под пятью дозами алкоголя Смит с коллегами подразумевали два с половиной бокалов пива, или пять рюмок водки, или половину бутылки вина.

По словам ученых, самым вредным напитком оказалось пиво. Его употребление повышает риск развития ишемического инсульта на 21 процент, а геморрагического — на 73. В то же время Смит с коллегами выяснили, что вино не влияет на здоровье головного мозга. Но это не означает, что его можно пить в неограниченном количестве, предупредили исследователи.

Ранее нарколог Андрей Вдовин высказался о безопасных дозах алкоголя. Он заявил, что заявил, что безопасных доз алкоголя не существует.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Атаковавшие Севастополь беспилотники прошли по зерновому коридору
Нутрициолог назвала полезную замену магазинным консервам
В России появится единая база жертв репрессий
Канадского баскетболиста отчислили из клуба за эксгибиционизм
Французский политик назвал виновных в подрыве «Северного потока»
Уничтожение диверсантов при попытке высадиться в Энергодар показали на видео
Турция собралась пробурить 100 скважин для добычи нефти и газа
Назван самый опасный для здоровья мозга алкогольный напиток
НАТО призвало Россию срочно продлить зерновую сделку
Девушка с монобровью пожаловалась на сравнения с обезьяной в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.