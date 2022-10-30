Fox News: Байден перепутал количество штатов в США

Американский президент Джо Байден перепутал количество штатов в США и заявил, что Соединенные Штаты состоят из 54 административно-политических единиц, передает телеканал Fox News.

Рассказывая про предвыборную кампанию в Пенсильвании, которая проводилась демократами в 2018 году, глава государства отметил, что они посетили 54 штата США.

«Без шуток. Вот почему мы победили в 2018 году. Побывали в 54 штатах», — оговорился американский лидер. Государство состоит из 50 штатов и федерального округа Колумбия.

31 августа Байден перепутал начало конституции США с первой фразой другого документа — Декларации независимости. 29 августа конгрессмены потребовали отставки Байдена за то, что он уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.