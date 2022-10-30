МОК показал видео эволюции спортивной гимнастики без упоминания СССР и России

МОК показал видео эволюции женской спортивной гимнастики без упоминания СССР и России

Международный олимпийский комитет (МОК) в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показал видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» без упоминания советских и российских спортсменок.

Ролик был посвящен развитию этого вида спорта. В него вошли нарезки выступлений гимнасток с Олимпийских игр с 1956 по 2008 год, в числе которых были венгерка Агнеш Келети, Вера Чаславска из Чехословакии, румынки Надя Комэнеч, Лавиния Милошовичи и Каталина Понор, американки Мэри Лу Реттон и Настя Люкин, а также украинка Лилия Подкопаева. Советские и российские гимнастки в видео не присутствовали.

При этом советская гимнастка Лариса Латынина — самая титулованная гимнастка в истории Олимпиад. Она завоевала 18 медалей, из которых девять золотых, — до 2012 года это был абсолютный рекорд в истории спорта. Также по пять раз выигрывали золото Олимпиады Нелли Ким и Полина Астахова, по четыре раза — Ольга Корбут и Людмила Турищева.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В частности, Международная федерация гимнастики (FIG) запретила россиянам принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.