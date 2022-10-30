Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Крылья Советов
0:1
Перерыв
live
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Сочи
1:1
Перерыв
live
Урал
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Эмполи
0:0
1-й тайм
live
Аталанта
Италия - Серия А|12-й тур
Арсенал
Сегодня
17:00 (Мск)
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|14-й тур
ХК Сочи
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Юнайтед
Сегодня
19:15 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|14-й тур
14:03, 30 октября 2022Спорт

МОК показал видео эволюции спортивной гимнастики без упоминания СССР и России

МОК показал видео эволюции женской спортивной гимнастики без упоминания СССР и России

Фото: Andre Ouellet / Unsplash

Международный олимпийский комитет (МОК) в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показал видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» без упоминания советских и российских спортсменок.

Ролик был посвящен развитию этого вида спорта. В него вошли нарезки выступлений гимнасток с Олимпийских игр с 1956 по 2008 год, в числе которых были венгерка Агнеш Келети, Вера Чаславска из Чехословакии, румынки Надя Комэнеч, Лавиния Милошовичи и Каталина Понор, американки Мэри Лу Реттон и Настя Люкин, а также украинка Лилия Подкопаева. Советские и российские гимнастки в видео не присутствовали.

При этом советская гимнастка Лариса Латынина — самая титулованная гимнастка в истории Олимпиад. Она завоевала 18 медалей, из которых девять золотых, — до 2012 года это был абсолютный рекорд в истории спорта. Также по пять раз выигрывали золото Олимпиады Нелли Ким и Полина Астахова, по четыре раза — Ольга Корбут и Людмила Турищева.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В частности, Международная федерация гимнастики (FIG) запретила россиянам принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Лавров подтвердил готовность Путина к переговорам с Украиной
ПВО России уничтожили два украинских вертолета и самолет Су-25 в ДНР
Украинских военных отбросили на купянском направлении после безуспешных атак
Франция заступилась за Великобританию после обвинений России
Российские войска в ДНР продвинулись на три километра и вышли к Павловке
Российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в Николаевской области
Синоптики спрогнозировали погоду на День народного единства в Москве
Захарова обвинила Киев и Великобританию в срыве зерновой сделки
Песков объяснил принципы отставок и назначений в России
Кремль назвал выступление Путина на «Валдае» адресованным всему миру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.