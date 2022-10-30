Гол Головина помог «Монако» одержать победу в матче чемпионата Франции

«Монако» обыграл «Анже» в матче чемпионата Франции, победный гол на счету Головина

«Монако» обыграл «Анже» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Первым ворота соперников поразил нападающий Брель Эмболо. Также одержать победу монегаскам помог российский полузащитник Александр Головин, забивший мяч на 70-й минуте игры.

Для Головина этот гол стал вторым в текущем сезоне. Всего на счету 26-летнего футболиста 150 забитых мячей в составе «Монако», за который россиянин выступает с 2018 года.

«Монако» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» имеет в активе восемь очков и располагается на последней 20-й строке.