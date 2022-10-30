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17:47, 30 октября 2022Россия

В России появится единая база жертв репрессий

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о создании единой базы жертв политических репрессий

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о создании единой базы данных жертв политических репрессий. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

По его словам, дата 30 октября как День памяти жертв политических репрессий не должна быть забыта. «В отличие от некоторых других стран мы не отрицаем то, что нам не по душе, и не пытаемся замести нелицеприятные факты под ковер. История страны неизбежно разная, с темными и светлыми периодами», — рассказал Фадеев.

При этом он отметил, что совместно со своими коллегами занимается просветительской деятельностью. «Следим за мемориалами и найденными захоронениями, работаем над созданием единой базы данных жертв политических репрессий», — заявил глава СПЧ, добавив, что в начале ноября в Томске появится новый музей ГУЛАГа.

В январе в Новосибирске установили бюст генпрокурора СССР Романа Руденко. Он участвовал в массовых сталинских репрессиях, был членом «особой тройки» НКВД, приговаривавшей людей к расстрелу, и лично присутствовал при убийствах. Открытие памятника посетили в том числе мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор региона Андрей Травников. Присутствовали и создатели бюста: скульптор Павел Марков и архитектор Максим Салахов.

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Мария Винар
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