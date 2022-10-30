Маск начал увольнять сотрудников Twitter

NYT: предприниматель США Маск приказал начать увольнения сотрудников Twitter с 29 октября

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск приказал начать увольнять сотрудников компании Twitter. Об этом пишет газета New York Times (NYT), ссылаясь на источники.

«Илон Маск планировал начать увольнения работников Twitter уже в субботу [29 октября], сообщили четыре человека, знакомых с ситуацией, причем у некоторых менеджеров запросили списки сотрудников для сокращения», — отмечается в публикации.

На данный момент не известно, скольких из 7500 сотрудников Маск приказал уволить. Предполагается, что этот процесс продлится до 1 ноября. В это время работники компании должны были получить «гранты в виде акций в качестве части их компенсаций». Увольнения сотрудников позволят Маску не допустить этих расходов.

28 октября агентство Bloomberg сообщало, что Twitter начал сокращать сотрудников после покупки компании Маском. Представителей Twitter Inc. заметили выносящими коробки с вещами из штаб-квартиры компании в Сан-Франциско.

Газета The Washington Post писала, что Маск намерен значительно сократить штат сотрудников Twitter после приобретения компании за 44 миллиарда долларов.

Позже сам предприниматель на встрече с сотрудниками Twitter опроверг данные том, что он якобы планируют уволить большинство работников компании в случае ее покупки.