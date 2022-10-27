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06:32, 27 октября 2022Экономика

Маск опроверг сообщения о намерении уволить 75 процентов сотрудников Twitter

Bloomberg: Маск не будет увольнять 75 процентов сотрудников Twitter после покупки компании
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Globallookpress.com

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск на встрече с сотрудниками Twitter опроверг сообщения о том, что он якобы намерен уволить большинство работников компании в случае ее покупки, сообщает Bloomberg.

«Илон Маск сообщил сотрудникам Twitter Inc. в среду, что он не планирует сокращать 75 процентов персонала, когда он возглавит компанию», — пишет агентство.

Ранее газета The Washington Post рассказала, что после приобретения американским предпринимателем Twitter за 44 миллиарда долларов тот намерен значительно сократить штат сотрудников. При этом уточнялось, что в компании должны пройти масштабные сокращения даже в том случае, если сделка так и не состоится. Руководители Twitter якобы хотят уменьшить фонд оплаты труда, что приведет к сокращению порядка четверти работников, а также продать часть инфраструктуры компании.

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Марина Совина
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