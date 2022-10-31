Стало известно о находящихся под завалами жителях Алчевска

Полковник полиции Киселев сообщил о находящихся под завалами гостиницы жителях Алчевска

Под завалами разрушенной ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) гостиницы в Алчевске все еще находятся мирные жители. Об этом сообщил полковник полиции Виталий Киселев в эфире Первого канала. Сейчас экстренные службы работают над их спасением.

«По Алчевску был нанесен ракетно-артиллерийский удар из установок РСЗО HIMARS. Ракета попала прямо в здание гостиницы, под завалами находятся мирные жители, в данный момент ведутся спасательные работы», — сказал Киселев.