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13:40, 31 октября 2022Россия

Стало известно о находящихся под завалами жителях Алчевска

Полковник полиции Киселев сообщил о находящихся под завалами гостиницы жителях Алчевска

Фото: Александра Хрусталь / РИА Новости

Под завалами разрушенной ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) гостиницы в Алчевске все еще находятся мирные жители. Об этом сообщил полковник полиции Виталий Киселев в эфире Первого канала. Сейчас экстренные службы работают над их спасением.

«По Алчевску был нанесен ракетно-артиллерийский удар из установок РСЗО HIMARS. Ракета попала прямо в здание гостиницы, под завалами находятся мирные жители, в данный момент ведутся спасательные работы», — сказал Киселев.

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