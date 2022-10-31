Приграничное российское село попало под обстрел со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Красное

Село Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попало под очередной обстрел со стороны Украины. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домовладений», — написал он и добавил, что глава местной администрации продолжает обход территории.