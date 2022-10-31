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11:26, 31 октября 2022Россия

Приграничное российское село попало под обстрел со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Красное

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Село Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попало под очередной обстрел со стороны Украины. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домовладений», — написал он и добавил, что глава местной администрации продолжает обход территории.

Евгения Куликова
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