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12:13, 28 октября 2022Россия

Приграничное российское село попало под обстрел со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Красное со стороны Украины

Фото: ТАСС

Село Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. «Осколками снарядов посекло крышу на ферме, весовую и сенохранилище. Главой администрации вместе с оперативными службами продолжается подомовой обход территории», — написал он.

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25 октября Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар сразу по нескольким населенным пунктам Белгородской области: селу Тишанка и по пограничным контрольно-пропускным пунктам (КПП) в Валуйском и Шебекинском городских округах.

Ранее из-за обстрелов часть жителей города Шебекино перевезли в Старый Оскол. До 6 ноября в регионе действует высокий уровень террористической опасности, запрещены запуски петард, фейерверков и салютов.

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Евгения Куликова
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