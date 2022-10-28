Приграничное российское село попало под обстрел со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Красное со стороны Украины

Село Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. «Осколками снарядов посекло крышу на ферме, весовую и сенохранилище. Главой администрации вместе с оперативными службами продолжается подомовой обход территории», — написал он.

25 октября Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар сразу по нескольким населенным пунктам Белгородской области: селу Тишанка и по пограничным контрольно-пропускным пунктам (КПП) в Валуйском и Шебекинском городских округах.

Ранее из-за обстрелов часть жителей города Шебекино перевезли в Старый Оскол. До 6 ноября в регионе действует высокий уровень террористической опасности, запрещены запуски петард, фейерверков и салютов.