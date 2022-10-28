Приграничное российское село попало под обстрел со стороны Украины
Село Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. «Осколками снарядов посекло крышу на ферме, весовую и сенохранилище. Главой администрации вместе с оперативными службами продолжается подомовой обход территории», — написал он.
25 октября Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар сразу по нескольким населенным пунктам Белгородской области: селу Тишанка и по пограничным контрольно-пропускным пунктам (КПП) в Валуйском и Шебекинском городских округах.
Ранее из-за обстрелов часть жителей города Шебекино перевезли в Старый Оскол. До 6 ноября в регионе действует высокий уровень террористической опасности, запрещены запуски петард, фейерверков и салютов.