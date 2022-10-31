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11:23, 31 октября 2022Культура

Очевидцы рассказали об истерике Большовой на месте смертельного ДТП

НТВ: очевидцы рассказали об истерике актрисы Большовой на месте смертельного ДТП
Анна Большова

Анна Большова. Фото: Екатерина Цветкова / Russian Look / Globallookpress.com

Очевидцы рассказали об истерике, которая случилась у актрисы Анны Большовой на месте смертельного ДТП в Калужской области. Об этом они сообщили в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Жители села Грачевка, в котором произошла авария, отметили, что артистку долго успокаивали после случившегося: «Сильно кричала, переживала, нервничала».

Очевидцы предположили, что сожитель сбитой Большовой 31-летней местной жительницы Олеси Борисенко мог быть причастен к ее смерти. После дачи показаний следствию мужчина исчез.

«Мой знакомый ехал из Москвы, он присутствовал как раз на месте происшествия. Когда он вылез из машины, сначала ее (Борисенко — прим. «Ленты.ру») не увидел, потому что сирены и мигалки мешали. И он сказал, что от нее болотом воняло. У нас там недалеко оно. Скорее всего, ее там избивали, и такое ощущение, что на нее бутылку водки вылили. Прям спиртным воняло и болотистым местом», — сообщил один из жителей села в эфире телепрограммы.

14 октября Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю жительницу деревни Грачевка Олесю Борисенко на неосвещенном участке дороги в Калужской области. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию, однако пострадавшая скончалась до приезда врачей. В организме Борисенко обнаружили алкоголь.

По факту смертельного ДТП с участием актрисы Большовой возбуждено уголовное дело.

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Анастасия Астахова
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