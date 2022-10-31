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14:20, 1 ноября 2022Наука и техника

Обнаружен механизм выживания ВИЧ в клетках человека

Science Signaling: ВИЧ использует сигнальные молекулы в клетках человека для размножения

Фото: Universidad de Chile / Reuters

Ученые Университета Питтсбурга в США обнаружили новый механизм выживания ВИЧ в человеческих клетках. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Signaling, показывают, что вирусный белок Nef перенаправляет работу клеточных ферментов, выполняющих важные сигнальные функции.

Nef, который кодируется РНК-геномом вирусов ВИЧ-1 и вирусом иммунодефицита обезьян SIV, вызывает активацию тирозинкиназ — ферментов, которые опосредуют множество сигнальных реакций. Так, семейство тирозинкиназ Tec участвует во внутриклеточной передаче сигналов от различных молекул на поверхности клетки, например, цитокиновых рецепторов, антигенов в лейкоцитах, интегринов и рецепторов, связанных с G-белком. Эти поверхностные молекулы связываются с внешними сигнальными веществами, в том числе с потенциальными патогенами, и используются для передачи сигнала внутрь клетки, изменяя ее активность.

Тирозинкиназы выполняют свои функции, перенося фосфатную группу от энергетической молекулы аденозинтрифосфата — АТФ — к тирозиновым остаткам специфических белков внутри клеток. Тем самым они способствуют протеканию различных биохимических реакций.

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Ученые обнаружили, что Nef регулирует активность Tec-тирозинкиназы Брутона (Btk) в миелоидных клетках ранее неизвестным способом. Вирусный белок способствует структурным изменениям фермента, стабилизируя в нем межмолекулярный комплекс, образованный доменами (подструктурами) SH3 и SH2. Взаимодействия между этими доменами важны для правильного выполнения ферментом своих функций. Вызванные Nef изменения усиливают активность Btk и, таким образом, позволяют ВИЧ рекрутировать его для собственных нужд.

Кроме того, Nef способен взаимодействовать с тирозинкиназами, принадлежащими другому семейству Src и регулирующими дифференцировку клеток, их пролиферацию, миграцию и апоптоз, программируемую клеточную смерть. Это демонстрирует, что вирусный белок может быть подходящей целью для потенциальных препаратов-ингибиторов в рамках эффективной стратегии контроля заболевания у инфицированных людей.

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Александр Еникеев
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