Минобороны доложило о потерях ВСУ на донецком направлении

Минобороны России доложило об уничтожении за сутки 60 солдат ВСУ на донецком направлении

Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении огнем артиллерии уничтожили более 60 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). О таких потерях противника доложил в понедельник, 31 октября, журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что также удалось уничтожить танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля ВСУ.

Также Конашенков отметил, что на купянском направлении российские военные нанесли поражение двум ротным тактическим группам противника.

28 октября Минобороны докладывало, что российские войска отразили атаку украинцев на южно-донецком направлении. В ведомстве пояснили, что атака ротной тактической группы ВСУ произошла в районе населенного пункта Времевка, который находится в Донецкой народной республике.

До этого в российском военном ведомстве сообщали об отражении атаки ВСУ в Херсонской и Николаевской областях на николаево-криворожском направлении, в результате чего было уничтожено более 60 украинских военнослужащих.