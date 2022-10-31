Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:12, 31 октября 2022Наука и техника

В России прошли испытания «Корнет-Д1»

«Ростех»: самоходный ПТРК «Корнет-Д1» прошел предварительные испытания

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Модернизированный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1», предназначенный для Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, прошел предварительные испытания. Об этом РИА Новости cообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Основной объем предварительных испытаний самоходного варианта ПТРК "Корнет-Д1" для ВДВ, размещенного на шасси БМД-4М, в том числе стрельбовые испытания, завершен с положительными результатами», —- рассказал руководитель.

По словам собеседника, в настоящее время ведется изготовление опытно-промышленной партии для государственных испытаний.

Материалы по теме:
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

В августе «Ростех» рассказал, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) поставил Минобороны России прицелы для (ПТРК) «Корнет».

В феврале госкорпорация сообщила, что самоходный ПТРК «Корнет-Д1» на шасси боевой машины десанта БМД-4М вышел на финальные стрельбовые испытания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Российские войска нанесли удар по военным и энергетическим объектам Украины
Кремль ответил на вопрос об указе президента о завершении частичной мобилизации
Кремль ответил на вопрос про возможность новых заданий по мобилизации
В Кремле ответили на вопрос о контактах с ООН и Турцией по зерновой сделке
Опубликована карта боевых действий на Украине на 31 октября
Около 80 процентов японцев выступили за ликвидацию «Церкви объединения»
В России прошли испытания «Корнет-Д1»
Умер барабанщик Red Hot Chili Peppers и Dead Kennedys
Бывшая итальянская гимнастка обвинила тренеров в издевательствах
В Минске шестерых белорусов задержали из-за украинского флага
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.