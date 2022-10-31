В России прошли испытания «Корнет-Д1»

«Ростех»: самоходный ПТРК «Корнет-Д1» прошел предварительные испытания

Модернизированный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1», предназначенный для Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, прошел предварительные испытания. Об этом РИА Новости cообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Основной объем предварительных испытаний самоходного варианта ПТРК "Корнет-Д1" для ВДВ, размещенного на шасси БМД-4М, в том числе стрельбовые испытания, завершен с положительными результатами», —- рассказал руководитель.

По словам собеседника, в настоящее время ведется изготовление опытно-промышленной партии для государственных испытаний.

В августе «Ростех» рассказал, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) поставил Минобороны России прицелы для (ПТРК) «Корнет».

В феврале госкорпорация сообщила, что самоходный ПТРК «Корнет-Д1» на шасси боевой машины десанта БМД-4М вышел на финальные стрельбовые испытания.