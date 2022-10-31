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19:30, 31 октября 2022Мир

ООН решила выяснить причины выхода России из сделки по зерну

Замгенсека ООН заявил о готовности расследовать причины выхода России из сделки по зерну

Фото: Mehmet Emin Calsikan / Reuters

Организация объединенных наций (ООН) готова начать расследование причин, которые привели к выходу России из сделки по украинскому зерну, заявил заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Об этом сообщает РИА Новости.

«ООН обладает привилегией помогать сторонам в реализации этой уникальной договоренности. Действуя в качестве секретариата, ООН готова расследовать вместе с государствами-членами, участвующими в инициативе, любые представленные доказательства, если потребуется», — сказал Гриффитс.

Он также понадеялся, что российские эксперты возобновят свою работу в координационном центре в Стамбуле.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

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Василий Мека
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