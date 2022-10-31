Минобороны сообщило о попытках атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны РФ заявило о четырех попытках атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

На николаево-криворожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в результате действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении и уничтожили до 170 солдат противника. Также были поражены три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей, добавили в ведомстве.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, таким образом страна отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.