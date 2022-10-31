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20:11, 31 октября 2022Мир

На самой высокой горе Африки начался сильный пожар

SABC: на горе Килиманджаро в Африке уже 10-й день не удается справиться с сильным пожаром

Фото: Goran Tomasevic / Reuters

На протяжении уже десяти дней пожарным не удается справиться с огнем, который охватил лесной массив на южной стороне самой высокой горы Африки — Килиманджаро. О том, что в этом регионе произошло сильное возгорание, в понедельник, 31 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на южноафриканское радио SABC.

О том, что на горе, на отметке в четыре тысячи метров, начался пожар, впервые стало известно еще 21 октября. В настоящее время около 500 пожарных борются с возгоранием, пока они не смогли его локализовать. Кроме того, огонь перешел из его эпицентра на южной части горы на восточную сторону, постепенно подходя к Мавензи.

На данный момент причины произошедшего неизвестны. При этом местные власти не исключают поджога.

Килиманджаро — самая высокая гора Африки — находится на северо-востоке Танзании. Альпинисты и любители гор часто посещают этот природный объект. Ежегодно в это место приезжают более 50 тысяч человек, в том числе 20 тысяч альпинистов, в основном желающих подняться на пик Ухуру (находится на высоте 5895 метров над морем). Килиманджаро также считается самой высокой отдельно стоящей горой в мире, ее вершина всегда покрыта ледниками.

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Варвара Кошечкина
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