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Районы 13 регионов Испании объявлены зонами катастрофы

Правительство Испании объявило территории 13 автономий зонами катастроф из-за пожаров
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Фото: Juan Medina / Reuters

Районы 13 испанских автономных сообществ (регионов Испании) объявлены зонами катастроф, так как сильно пострадали из-за охвативших страну пожаров. Об этом заявила пресс-секретарь правительства Испании Изабель Родригес по итогам заседания Совета министров. Ее слова передает испанское агентство Europa Press.

Наиболее пострадавшим стал район Авила в автономном сообществе Кастилия и Леон, где огнем охвачены 22 тысячи гектаров территории. Для компенсации материального ущерба от стихийного бедствия руководство страны направит 13 пострадавшим автономиям финансовую помощь, которую распределят между жителями. Ее размеры пока неизвестны.

Поддержка коснется поврежденной инфраструктуры, промышленных предприятий и сельского хозяйства. Пресс-секретарь также передала пострадавшим соболезнования от членов правительства. По ее словам, в 2021 году работа по тушению пожаров была значительно усилена.

Ранее стало известно, что масштабный пожар начался на юго-востоке Франции, в 18 километрах от прибрежного города Сен-Тропе. В течение трех дней огонь уничтожил пять тысяч гектаров леса и подошел к жилым домам. Жара и сильный ветер позволили пламени быстро распространиться.

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