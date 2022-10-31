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12:27, 31 октября 2022Спорт

Овечкин назвал цель выступления в НХЛ

Александр Овечкин назвал выступление за одну команду целью карьеры в НХЛ

Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал цель выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

«Я всегда говорю, что остаться в одной команде на протяжении всей карьеры — моя цель. Здесь чувствую себя счастливым, мне комфортно в команде», — сказал форвард. Овечкин добавил, что в «Кэпиталс» у него появилось много друзей.

Овечкин в нынешнем сезоне провел девять матчей в регулярном чемпионате. В активе 37-летнего россиянина четыре гола и три результативные передачи.

Нападающий стал хоккеистом «Вашингтона» в 2005 году. Нынешний контракт игрока со столичным клубом рассчитан до 2026-го.

Алексей Гусев
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