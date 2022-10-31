Популярная курортная страна Азии решила снять въездные ограничения для россиян

TTG Asia: президент Филиппин одобрил отмену въездных ограничений по COVID-19 для туристов

Власти Филиппин решили в скором времени снять ограничения по COVID-19 для въезжающих в страну иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом пишет портал TTG Asia.

Президент популярной курортной страны Азии Фердинанд Маркос-младший одобрил отмену некоторых въездных требований, в том числе сдачу ПЦР-тестов на коронавирус для полностью вакцинированных путешественников.

Отмечается, что попасть на Филиппины в скором времени смогут и непривитые туристы. Им будет необходимо пройти тест на антиген за 24 часа до поездки или по прибытии в страну.

Помимо этого, местные власти отменят обязательное ношение масок в закрытых помещениях. Масочный режим будет действовать только в медучреждениях, в общественном транспорте, а также будет настоятельно рекомендоваться пожилым людям, лицам с сопутствующими заболеваниями и непривитым.

Ранее власти Катара решили снять все въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 ноября. В Минздраве страны подчеркнули, что воспользоваться послаблениями удастся пока только болельщикам чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2022. Им больше не придется сдавать ПЦР или антиген-тесты перед поездкой.