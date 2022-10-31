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12:33, 31 октября 2022Россия

В Петербурге отчитались о помощи военным ноутбуками и стиральными машинами

Петербургский губернатор Беглов отчитался о помощи ноутбуками военным России на Украине

Кадр: страница Александра Беглова во «ВКонтакте»

Власти Санкт-Петербурга передадут ноутбуки и стиральные машины российским военным, участвующим в специальной военной операции (СВО) на Украине. О такой помощи отчитался губернатор города Александр Беглов во «ВКонтакте».

Беглов пояснил, что вице-губернатор Валерий Пикалев передал российским подразделениям автомобили повышенной проходимости.

«Машины помогут ребятам эффективно выполнять стоящие перед ними задачи», — написал Беглов.

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По словам губернатора, обычные петербуржцы и представители бизнеса вносят денежные средства на экипировку для участников СВО.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков пообещал бесплатно провести газ родственникам мобилизованных. Кроме того, омские власти решили обеспечить мобилизованных бойцов снаряжением и медикаментами, пояснил он.

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Анна Щербакова
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