В Москве женщина спускалась по простыне из окна и разбилась

В Москве женщина решила спуститься по простыне из окна четвертого этажа и сорвалась

В Москве женщина решила спуститься из окна четвертого этажа по простыне, сорвалась и разбилась. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что это произошло произошел в доме в проезде Шокальского. По данным источника телеканала, в результате падения москвичка получила тяжелые травмы. Мотивы ее поступка не раскрываются. Когда медики прибыли на место, пострадавшая еще была жива. Она скончалась по дороге в больницу.

В феврале жительница Якутска упала из окна восьмого этажа во двор дома. При этом, несмотря на падение с высоты, она смогла подняться домой и вызвать скорую помощь.