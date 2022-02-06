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Россиянка упала с восьмого этажа, поднялась домой и сама вызвала себе скорую

В Якутске упавшая с восьмого этажа в снег женщина смогла подняться домой и вызвать помощь

Жительница Якутска упала из окна восьмого этажа во двор дома. Несмотря на падение с высоты, она смогла подняться домой и вызвать себе скорую помощь. Об этом сообщает News.Ykt.Ru. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Подъем».

Женщина выпала из окна утром 4 февраля. На кадрах заметно, что россиянка приземлилась в снег, однако задела головой металлический забор. По информации «Подъема», при падении она успела зацепиться за провода, а смягчил удар от падения на землю сугроб под окнами.

После падения женщина смогла сама вернуться в квартиру и вызвать себе помощь, что подтвердили сотрудники экстренных служб.

Сообщается, что 30-летняя якутянка находится в реанимационном отделении больницы, у нее повреждены тазовые кости. По некоторым данным, женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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Дмитрий Настасьев
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