Женщина в халате и с метлой в руках сумела отбить у воров гигантскую тыкву

The Sun: в Великобритании женщина с метлой отбила у воров 80-килограммовую тыкву

Жительница британского города Мортон-ин-Марш, графство Глостершир, 38-летняя Кейт Латимер, сумела отбить у воров собственноручно выращенную гигантскую тыкву. Об этом сообщает The Sun.

В середине октября с ее участка попытались украсть 80-килограммовую тыкву. Воры отправились на дело около девяти часов вечера: Латимер уже готовилась ко сну и была в одном халате, когда заметила неизвестных на экране видеоглазка. Полная решимости британка выбежала из дома с метлой в руках и помчалась за ворами. «Я ни за что не позволила бы им сбежать с моей тыквой. Я кричала: "Прекратите красть мои вещи"», — рассказывает женщина. Испуганные ее напором, воры бросили гигантский овощ посреди дороги и скрылись.

После произошедшего Латимер переставила тыкву поближе к дому, в сад. Женщина отметила, что ей удалось это сделать только с помощью буксировочного троса. В беседе с журналистами она похвасталась, что это самая большая тыква, которую ей удалось вырастить, поэтому она собирается защищать ее всеми силами.

Традиция выращивать гигантские тыквы зародилась в США. Регулярно фиксировать «тыквенные рекорды» начали на рубеже XIX — XX веков. Самая большая из когда-либо выращенных тыкв, согласно Книге рекордов Гиннесса, весит 1226 килограммов. Ее вырастил итальянский фермер Стефано Кутрупи из Тосканы. В среднем тыква весит около пяти килограммов.

В августе сообщалось, что агроном-любитель из Подмосковья Андрей Гусев вырастил самую большую в стране тыкву. Ее вес составил 900 килограммов.