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08:42, 31 октября 2022Россия

Путин поздравил Лулу да Силва с победой на выборах президента Бразилии

Путин направил поздравление Луле да Силве после победы на выборах президента в Бразилии

Фото: Mariana Greif / Reuters

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силва по случаю победы на выборах президента Бразилии, сообщает пресс-служба Кремля.

В своем сообщении Путин указал на то, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет политика, а также выразил надежду на дальнейшее развитие российско-бразильского сотрудничества. «Желаю Вам успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также доброго здоровья и благополучия», — говорится в послании.

77-летний Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии, обогнав во втором туре действующего главу государства Жаира Болсонару. Он уже находился на высшем посту, возглавляя страну с 2003 по 2010 годы.

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Марина Совина
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