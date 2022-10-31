В Молдавии упала сбитая украинской системой ПВО ракета

МВД Молдавии сообщило о падении сбитой украинской системой ПВО ракеты на территорию страны

На территорию Молдавии упала ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населенного пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной», — говорится в заявлении ведомства.

По информации МВД, в результате падения ракеты никто не пострадал, в некоторых домах выбиты окна. Ведомство отметило, что район был оцеплен, также на месте работают следователи.

Ранее в Винницкой и Полтавской областях произошли взрывы. Сообщалось о работе ПВО. Кроме того, взрывы прозвучали в Киевской и Днепропетровской областях. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил о сработавшей ПВО в Кировоградской области. Также взрывы произошли в Криворожском районе, пригороде Днепра, и на территории Запорожской области, подконтрольной Киеву.