Кремль заявил о рисковом характере зерновой сделки

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что зерновая сделка нереализуема без России

Без участия Российской Федерации зерновая сделка нереализуема. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Также, по словам представителя Кремля, действия Украины привели к тому, что зерновая сделка обрела рисковый и опасный характер.

«Такая сделка, она вряд ли реализуема. Она приобретает иной характер, гораздо более рискованный и опасный. И не гарантированный», — заявил Песков.

Ранее Минобороны объявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 20 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными насчет продления зерновой сделки.